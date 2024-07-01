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Экс-сотрудники компании Канье Уэста подали иск из-за унижений на работе

WP: экс-сотрудников компании Yeezy называли рабами и не платили им зарплату

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Imago/Hoo-me.com/MediaPunch/Global Look Press

Бывшие сотрудники компании Yeezy, занимающейся выпуском одежды и обуви и принадлежащей рэперу Канье Уэсту, обратились в суд из-за унижений на работе и невыплаты зарплаты. Подробности сообщила американская газета Washington Post.

Восемь экс-сотрудников утверждают, что Уэст, компания Yeezy и руководитель ее аппарата Майло Яннопулос не оплачивали работникам сверхурочные часы, унижали их, называя «рабами» и «новыми рабами», а также демонстрировали им порнографические изображения.

Уточняется, что сотрудники, о которых идет речь, работали над приложением для продвижения альбома Канье Vultures 2. В разработке участвовали в том числе и несовершеннолетние возрастом от 14 лет. Работу над программой координировали через социальную сеть Discord, где над разработчиками якобы издевались на тему их пола, возраста, расы и других признаков.

В иске также утверждается, что нанять в штат Yeezy на должности разработчиков обещали только представителей белой расы.

Рэпер прилетел в Москву 30 июня. Команда бренда «Гоша Рубчинский» рассказала «Газете.Ru», что рэпер приехал в столицу РФ на день рождения дизайнера.

В свою очередь, продюсер Яна Рудковская не исключила, что артист проведет концерт на стадионе «Лужники». Однако в пресс-службе площадки эту информацию не подтвердили.

Ранее Канье Уэста заметили в аэропорту Внуково.

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