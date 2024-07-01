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В Белгороде начались проблемы со светом из-за «воздействия на энергообъект»

В Белгороде возникают перерывы подачи электричества из-за внешнего воздействия

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Vadim Ghirda/AP

Перерывы подачи электроэнергии зафиксированы в Белгородской области из-за технологического нарушения. Об этом заявили РИА Новости в «Белгородэнерго».

«В связи с технологическим нарушением, вызванным внешним воздействием на энергообъект, в ряде районов Белгородской области, а также Белгороде наблюдаются временные перерывы подачи электроэнергии потребителям», — сказали в компании.

Энергетики приступили к переводу электроснабжения потребителей на резервные схемы, а социально значимые объекты обеспечиваются электроэнергией от передвижных резервных источников.

По данным корреспондента агентства, в Белгороде не работают светофоры, а также есть проблемы с интернетом.

До этого российское Минобороны сообщало, что средства ПВО в ночь на 1 июля уничтожили 36 беспилотников над Брянской, Курской и Белгородской областями. Там уточнили, что в Белгородской области сбили девять БПЛА.

Ранее «Газета.Ru» перечислила пять правил выживания в Белгороде.

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