Россиянин подключился к электросетям для майнинга криптовалюты и нанес ущерб на миллионы

Правоохранители Новосибирска обнаружили незаконную майнинговую ферму. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Специалисты обратили внимание на ферму в Зельцовском районе. По версии полиции, владельцем является 63-летний новосибирец. Чтобы майнить криптовалюту, он незаконно подключил свое оборудование к линии электропередач. Помимо мужчины, в процессе участвовали и другие жители региона.

«Предварительный ущерб, причиненный противоправной деятельностью граждан, составил более трех миллионов рублей», — поделились в ведомстве.

В рамках обысков у подозреваемых обнаружили 202 майнинговые системы.

По факту произошедшего возбуждены уголовные дела. В действиях фигурантов увидели признаки причинения имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием.

На данный момент специалисты ведомства устанавливают личности всех причастных к преступлению. Продолжается оперативное сопровождение дел.

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