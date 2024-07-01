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Режим ЧС ввели в Туве из-за лесных пожаров

В Туве из-за лесных пожаров ввели режим чрезвычайной ситуации

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Владислав Ховалыг/vk.com

Власти Тувы ввели на территории региона режим чрезвычайной ситуации из-за распространения лесных пожаров, об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Владислав Ховалыг.

«Вводим в Туве режим ЧС из-за лесных пожаров. <…> мы должны бороться за каждый гектар леса», — написал Ховалыг, уточнив, что этот вопрос рассмотрели на аппаратном совещании в правительстве с участием руководителей территориальных управлений федеральных органов и муниципальных властей.

Ховалыг пояснил, что жаркая погода, сильные ветры и сухие грозы стали причиной возникновения новых очагов пожара в тайге. На территории республики уже зарегистрировали 23 лесных пожара, площадь которых примерно 1700 гектаров. Большая часть горящего леса находится в горах, в труднодоступных местах.

По словам главы региона, более 220 человек принимают участие в ликвидации пожаров. Синоптики прогнозируют, что в ближайшие дни жара начнет ослабевать, местами в республике пройдут дожди.

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