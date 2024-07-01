ФСБ задержала россиян, которые незаконно оформляли мигрантам фиктивные документы

В Новосибирске несколько россиян задержали за организацию канала незаконной миграции из ближнего зарубежья. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на УФСБ России по региону.

По данным ведомства, задержанными оказались мужчина и две женщины. Они оформляли мигрантам фиктивные трудовые договоры. Против задержанных возбудили дело по статье «Организация незаконной миграции». Сами подозреваемые признали вину, их поместили под домашний арест.

При этом выяснилось, что двое из «легализованных» через этот канал иностранцев организовали нарколабораторию в Болотнинском районе Новосибирской области. На месте нашли 44 кг мефедрона на 110 млн рублей, 1,5 тонны прекурсоров и лабораторное оборудование.

До этого в Подмосковье с помощью дрона обнаружили 45 нелегальных мигрантов, которые незаконно проживали на территории сельскохозяйственного предприятия в деревне Яковлево.

Ранее в Госдуму внесли проект о проверке знания русского языка у детей мигрантов.