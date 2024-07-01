В двух регионах РФ отменили опасность атаки дронов

Угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), введенную в Воронежской области в ночь на 1 июля, отменили. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Александр Гусев.

«Отбой режима опасности атаки БПЛА», — говорится в заявлении.

Соответствующий пост был опубликован в 3:35 мск. Особый режим на территории Воронежской области ввели в 1:42 мск.

Кроме того, об отмене угрозы атаки дронов сообщил временно исполняющий обязанности главы Курской области Алексей Смирнов. Публикация о том, что угроза миновала, появилась в его Telegram-канале в 3:37 мск. При этом о возможной опасности местных жителей предупредили в 0:39 мск.

По словам Смирнова, после введения особого режима в Курской области сработали системы противовоздушной обороны (ПВО). В результате средства защиты сбили в небе над регионом семь украинских беспилотников.

Летательные аппараты уничтожили в Конышевском, Курском, Фатежском и Курчатовском районах. Врио губернатора призвал граждан не приближаться и не прикасаться к упавшим на землю обломкам дронов, так как они могут представлять опасность для их здоровья.

Ранее Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК) подвергся массированной атаке БПЛА.