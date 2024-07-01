Над Курской областью сбили семь беспилотников

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили семь беспилотников самолетного типа над Курской областью. Об этом в своем Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов.

По его словам, дроны были уничтожены в Фатежском, Конышевском, Курчатовском и Курских районах.

Чиновник также напомнил, что приближаться к обломкам БПЛА и трогать их нельзя, они могут нанести вред.

Незадолго до этого губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что средства ПВО уничтожили 18 беспилотников самолетного типа над регионом.

Накануне в Новолипецком металлургическом комбинате (НЛМК) заявили, что предприятие подверглось массированной атаке беспилотных летательных аппаратов.

Там отметили, что 30 июня на территорию НЛМК была зафиксирована атака «роем» дронов, которая «оказалась бессмысленна», так как ни к чему не привела.

Ранее в России рассказали о росте эффективности систем ПВО на фоне атак ВСУ.