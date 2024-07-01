Над Брянской областью сбили девять беспилотников

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили девять беспилотников самолетного типа над Брянской областью. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

По его словам, семь дронов были уничтожены над Трубчевским районом, два — над Карачевским районом.

Как отметил чиновник, пострадавших и разрушений нет.

Накануне в Новолипецком металлургическом комбинате (НЛМК) заявили, что предприятие подверглось массированной атаке беспилотных летательных аппаратов.

Там отметили, что 30 июня на территорию НЛМК была зафиксирована атака «роем» дронов, которая «оказалась бессмысленна», так как ни к чему не привела.

30 июня министерство обороны России сообщило, что дежурные средства ПВО за минувшую ночь уничтожили пятнадцать беспилотников над территорией Курской, девять беспилотников над Липецкой, по четыре БПЛА над территориями Воронежской и Брянской и по два дрона над территориями Орловской и Белгородской областей.

Ранее Матвиенко назвала бесчеловечными атаки ВСУ на мирных граждан и города РФ.