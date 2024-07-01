Минздрав хочет сократить допустимый для аборта срок

Минздрав России может проработать вопрос сокращения допустимого срока для проведения аборта по желанию женщины с 12 до девяти недель. Соответствующую рекомендацию министерству дал комитет Государственной думы по охране здоровья, пишет газета «Ведомости».

Как отмечает издание, 27 октября 2023 года прошел круглый стол на тему «Вопросы прерывания беременности. Законодательные аспекты». По итогам этого мероприятия думский комитет и направил свое предложение Минздраву. На прошедшем круглом столе были представлены обобщенные предложения по внесению изменений в законодательство, регулирующее проведение абортов. В их число вошла идея о сокращении допустимых сроков проведения аборта с 12 до восьми недель включительно (сейчас в рекомендациях комитета Госдумы — до девяти недель), а в случае беременности в результате изнасилования — с 22 недель до 12 (эта инициатива в перечень рекомендаций комитета не была включена).

До этого Минздрав России одобрил новые рекомендации по проведению абортов. Согласно им, теперь женщине нужно будет сделать УЗИ перед абортом, во время которого она увидит изображение ребенка и услышит, как бьется его сердце.

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