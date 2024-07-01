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Жителей и гостей Москвы предупредили о рекордной жаре в начале июля

Вильфанд: в начале июля в Москве прогнозируется аномальная жара

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Рекордно высокая температура воздуха ожидается в Москве 1 июля. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, передает ТАСС.

По словам метеоролога, в этот день столбики термометров в российской столице будут показывать до +33°C.

«Все аномально, причем близко к рекордно аномальным значениям. <...> 1 июля самая высокая температура была в 1898 году, то есть в позапрошлом веке — +32,6°C», — отметил специалист.

При этом синоптик добавил, что 2 и 3 июля температура воздуха в Москве составит от +32°C до +34°C. На следующий день соответствующий показатель достигнет +32°C, подчеркнул Вильфанд.

Как он сказал, по ночам термометры также будут показывать высокие значения. Температура воздуха в период с 1 по 4 июля составит от +19°C до +25°C. Метеоролог уточнил, что понижение температуры воздуха ожидается только к 6–7 июля.

В конце Вильфанд предупредил, что из-за жары в городе высок риск возникновения пожаров.

30 июня научный руководитель Гидрометцентра РФ сообщил, что в ближайшие дни во многих регионах страны прогнозируются опасные повышения температуры воздуха. В том числе это касается Санкт-Петербурга, Архангельской и Белгородской областей.

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