В американском штате Айова произошла стрельба

Неизвестный мужчина устроил стрельбу в американском штате Айова, в результате чего пострадали двое сотрудников правоохранительных органов. Об этом пишет Associated Press со ссылкой на источник в местной полиции.

В материале отмечается, что инцидент произошел утром 30 июня. Очевидцы сообщили в оперативные службы о вооруженном мужчине на улице, после чего на место прибыли стражи порядка.

«Двое полицейских были ранены», — говорится в публикации.

При этом, по информации журналистов, сотрудникам правоохранительных органов удалось ликвидировать нападавшего. В настоящее время проводится расследование.

Авторы статьи добавили, что пострадавших стражей порядка доставили в больницу. Однако никакой информации об их состоянии не поступало.

В тот же день во французском городе Тьонвиль произошла стрельба. Группа вооруженных людей открыла огонь возле банкетного зала, где около 100 человек отмечали свадьбу. В результате серьезные огнестрельные ранения получили шесть человек, одного из которых спасти не удалось. Кроме того, врачи госпитализировали беременную женщину с ранением легкой степени тяжести.

Ранее в Сербии неизвестный мужчина выстрелил в полицейского из арбалета.