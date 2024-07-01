Россиянам напомнили, в какое жилье нельзя вложить маткапитал

Купить земельный участок с помощью маткапитала по закону можно только в случае, если земля покупается вместе с домом. Приобрести исключительно пустой земельный участок нельзя. Об этом «Газете.Ru» рассказала Любава Трофимова, судебный юрист, руководитель школы для юристов «САМ в СУД».

«Допускается покупка земельного участка у застройщика, но в таком случае обязательно, чтобы фигурировал дом на этапе строительства. В данном случае официальный договор составляется таким образом, что в течение 6 месяцев после его подписания выделяется детская доля (если это не ипотека)», — объяснила она.

К категориям земель, подходящим под покупку в счет маткапитала, относятся: ИЖС (индивидуальное жилое строительство); ЛПХ (личное подсобное хозяйство); СНТ (садоводческое некоммерческое хозяйство, разрешено с недавнего времени).

Кроме этого, дачный дом без удобств или строение, не соответствующее нормам проживания, тоже купить нельзя.

«Если же очень хочется именно дачу, важно иметь в виду, что на средства маткапитала ее можно приобрести, только если она соответствует требованиям, которые предъявляют жилому помещению. Согласно Градостроительному кодексу РФ, это должно быть отдельно стоящее строение на территории РФ, в котором можно оформить постоянную регистрацию и проживать круглый год», — подчеркнула юрист.

Что касается дома, если покупается готовый объект, семья должна приобрести право собственности на дом и на земельный участок.

«Если же в планах строить дом своими силами, допускается выбор земельного участка с условием заключения официального договора с застройщиком. В договоре обязательно должны быть прописаны сроки окончания строительства. Можно найти именно таких застройщиков, которые занимаются малоэтажным строительством. Если категория земли не предполагает строительства жилого дома и регистрации, купить ее под материнский капитал не получится. Должен быть обязательно жилой дом с выделением долей детям», — сказала Трофимова.

Маткапитал можно использовать также на реконструкцию уже имеющегося дома, например, вы можете дом площадью 100 кв. м превратить в 200, достроить второй этаж или сделать пристройку.

«Также применять маткапитал допускается как при оформлении новой ипотеки, так и для погашения уже существующего долга. Даже если ипотеку оформляли еще до рождения ребенка. При этом квартира или жилой дом должны находиться на территории РФ; объект недвижимости не должен быть ветхим и/или состоять в планах на снос; в жилом доме должны быть проведены базовые коммуникации, например, отопление; жилье не должно находиться в залоге и быть объектом судебных разбирательств», — резюмировала юрист.

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