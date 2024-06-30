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Мужчина напал с ножом на полицейских в Баварии, его ликвидировали

В Баварии мужчина напал с ножом на полицейских и был ликвидирован ответным огнем

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Benjamin Westhoff/Global Look Press

В городе Лауф-ан-дер-Пегниц в Баварии мужчина иранского происхождения напал на полицейских с ножом. Как пишет Bild, правоохранители ликвидировали его ответным огнем.

Инцидент произошел возле вокзала, когда полицейские вышли из автомобиля, мужчина начал их оскорблять и провоцировать

Полиция применила перцовый баллон в ответ.

По информации Bild, урожденный иранец с отложенной депортацией пытался нанести ножевые ранения двум офицерам. Женщина-полицейский сначала предупредила выстрелом, а затем выстрелила в живот нападавшему. Издание сообщает, что мужчина не выжил.

В результате инцидента вокзал был закрыт. Пока неясны мотивы нападавшего.

До этого на Украине неизвестные с мачете напали на пограничников. СМИ пишут, что у нападавших было мачете и газовый баллончик. Пограничник в ответ применил табельный пистолет Макарова. Одного нападавшего удалось ликвидировать, а другой получил ранения.

27 июня под Волгоградом подростки напали на полицейских.

Ранее мужчина попытался поджечь Мавзолей Ленина.

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