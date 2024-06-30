Несколько населенных пунктов в Шебекинском городском округе атаковали ВСУ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что еще три населенных пункта Шебекинского городского округа были атакованы Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщается в Telegram-канале главы региона.

Он подчеркнул, что, по предварительной информации, пострадавших нет.

По его словам, в селе Муром было повреждено частное домовладение и линия электроснабжения. В селе Архангельское в шести частных домовладениях выбиты окна, повреждены линии газо- и электроснабжения, в населенном пункте часть абонентов временно осталась без света. В поселке Первомайский повреждена кровля хозпостройки, добавил Гладков.

До этого Гладков заявил, что в районе села Новое Волоконовского района движущийся легковой автомобиль атаковал FPV-дрон.

Также Гладков заявил, что еще три населенных пункта были атакованы Вооруженными силами Украины (ВСУ) в Грайворонском городском округе.

Накануне в пресс-службе Минобороны РФ заявили, что в Белгородской области дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотник.

Ранее сообщалось, что в Белгороде ВСУ сбросили с неба взрывчатку на парковку.