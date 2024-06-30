Вильфанд рассказал о предстоящей жаре в России

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что опасные повышения температуры в ближайшие дни прогнозируются во многих регионах России. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, в Архангельской области в понедельник ожидается до +21…+26°C, вj вторник и среду — до +23…+28°C, что очень жарко для этого региона.

Вильфанд отметил, что в Санкт-Петербурге ожидается до +33°C.

В Воронежской и Белгородской областях столбики термометров могут подняться до +38°C. В Бурятии и Забайкальском крае в первые дни июля ожидается около +30…+33°C днем, а ночью — +11…+14°C.

Вильфанд также сообщил, что в Самарской и Саратовской областях повышение до +37°C. На юге Краснодарского края температура на 1-2°C выше нормы, дневные температуры составляют +29…+34°C, ночные — +18…+23°C.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что июль в Москве ожидается довольно теплым, иногда жарким.

По его словам, с каждой последующей декадой положительное отклонение температуры от нормы станет постепенно угасать.

Ранее на Солнце произошла мощная вспышка.