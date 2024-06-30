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Капитан израильского воздушного судна отказался дозаправиться в Турции

Anadolu: Турция разрешила дозаправить израильский самолет, капитан отказался от топлива

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Максим Блинов/РИА Новости

Турецкий дипломатический источник информагентства Anadolu опроверг утверждения израильских СМИ о том, что турецкие власти якобы отказали экстренно севшему в Анталье израильскому лайнеру в дозаправке.

В публикации подчеркивается, что самолету выдали разрешение на экстренную посадку в Анталье в связи с недомоганием пассажира. Из гуманитарных соображений должна была состояться дозаправка топливом, но капитан воздушного судна до завершения необходимых процедур по своему желанию отказался от этого.

До этого глава МИД Израиля Исраэль Кац назвал военным преступником президента Турции Тайипа Эрдогана после его высказываний в поддержку действующей в Ливане шиитской организации «Хезболла».

13 июня Эрдоган заявил, что Соединенные Штаты и западные страны должны оказать давление на Израиль для выполнения резолюции Совета безопасности ООН о прекращении огня в секторе Газа.

30 мая газета Hürriyet писала, что Соединенные Штаты проводят политику создания «маленького Израиля» у границы с Турцией, для этого они используют Рабочую партию Курдистана (РПК) на территории Сирии.

Ранее Эрдоган позвонил Путину.

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