Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Казахстане нашли пропавших в горах подростков

МЧС Казахстана: в горах под Алма-Атой найдены семеро пропавших подростков

close
100%
Shutterstock/Almazoff

Казахские спасатели нашли семерых подростков, которые поднялись в горы около города Алма-Аты, но не сумели самостоятельно спуститься вниз. Об этом сообщило МЧС Казахстана в своем Telegram-канале.

Сотрудники ведомства провели спасательную операцию на пике Кумбель, куда поднялись подростки в возрасте от 13 до 17 лет. Они «совершенно не подготовились к походу», поэтому не смогли спуститься обратно, отметили в МЧС.

Спасатели РОСО спустили несовершеннолетних с горы, после чего их осмотрели медики. Никому из подростков не потребовалась медицинская помощь. В ближайшее время их передадут родителям, добавили в министерстве.

До этого в Приморском крае помощь спасателей потребовалась молодым людям, которые катались на сапбордах в Амурском заливе. Трое парней и девушка катались в 18 км от Владивостока, но внезапно поднялся сильный ветер, и их стало уносить в открытое море. Сапсерферы обратились в экстренные службы и сумели передать спасателям свои координаты. Специалисты МЧС России за час добрались до молодых людей, которые подавали сигналы фонариком на телефоне. Любителей водных прогулок доставили на берег.

Ранее в Сочи пропавшую в море женщину нашли спящей на буйках.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами