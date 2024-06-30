На Крымском мосту перекрыли движение

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту приостановлено. Об этом сообщается в Telegram-канале об оперативной ситуации на подходах к мосту.

Находящихся на мосту и в зоне досмотра просят сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

До этого стало известно, что руководитель министерства транспорта Крыма Николай Лукашенко заявил, что количество постов досмотра увеличено со стороны Краснодарского края и республики у Крымского моста.

По состоянию на 14:00 мск в очереди на Крымский мост стояли 1130 автомобилей. Со стороны Керчи в очереди стоят 320 машин, а время ожидания составляет около часа.

Вечером 29 июня Крымский мост закрывали. Вскоре движение по нему возобновили. Уточнялось, что с обеих сторон затруднений в проезде к досмотровым пунктам не было.

17 июня представитель Военно-морских сил (ВМС) страны Дмитрий Плетенчук сообщил, что для Украины больше нет смысла уничтожать Крымский мост, поскольку Россия почти не использует его в военных целях. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме прокомментировали заявления Киева о Крымском мосте.