Глава Дагестана заявил о травле врача из-за просьбы к пациентке снять никаб

Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что начались нападки на врача, попросившего пациентку снять никаб. Об этом сообщается в Telegram-канале главы региона.

По его словам, нападки «некоего псевдообщественника с туманной биографией» на врача из Хасавюрта выглядят провокацией.

Меликов подчеркнул, что поддерживает медика, а также гарантирует ей защиту. Тех, кто пытается разобщить людей, глава Чечни предупредил о последствиях.

До этого Меликов заявил, что регион и его жители столкнулись с травлей после терактов в Махачкале и Дербенте.

В то же время он заявил, что сами дагестанцы проявили зрелость и стойкую преданность ценностям мира и добра. Граждане прошли жестокую проверку и сделали это достойно, отметил Меликов.

23 июня в Дагестане произошла серия терактов. Вооруженные боевики обстреляли православные храмы и синагоги. В ходе контртеррористической операции (КТО) ликвидировали одного из сыновей экс-главы Сергокалинского района Магомеда Омарова Османа.

Ранее в школе имени Абдулманапа Нурмагомедова прошли обыски после терактов в республике.