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Россиянка записалась в пенсионный фонд через мошенников и лишилась 140 тысяч рублей

В Челябинской области пенсионерка отдала сбережения лжесотруднику ПФР

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Depositphotos

В Челябинской области пожилая женщина отдала 140 тысяч рублей лжесотруднику ПФР (Пенсионного фонда России). Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

По информации Telegram-канала, неизвестный позвонил жительнице города Озерска и представился сотрудником ПФР. Незнакомец убедил ее записаться на прием, оформив талон через портал «Госуслуги». Для якобы записи пенсионерка предоставила злоумышленнику доступ к своему телефону, а также продиктовала ему коды из СМС.

В результате мошенник, получив от женщины всю необходимую для этого информацию, похитил со счета женщины 140 тысяч рублей.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по статье о краже по факту произошедшего. Стражи порядка разбираются в инциденте.

Ранее мошенники запугали томича и украли у него 500 тысяч рублей.

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