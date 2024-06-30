Юрфак МГУ сообщил о смерти сына помощника президента РФ

Юридический факультет МГУ сообщил о смерти сына помощника президента РФ Дмитрия Калимулина. Об этом сообщается на сайте факультета.

«Юридический факультет МГУ с прискорбием сообщает, что 29 июня ушел из жизни студент 1 курса бакалавриата (119 группа) Александр Дмитриевич Калимулин», — говорится в сообщении.

В сообщении сказано, что Александр был победителем регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по праву в столице, свободное время посвящал музыке, играл на барабанах, занимался спортом. Прощание с молодым человеком пройдет 3 июля.

До этого сообщалось, что после долгой борьбы с раком умер модельер Егор Зайцев — единственный сын известного кутюрье Вячеслава Зайцева. Также сообщалось о смерти сына серебряного призера Олимпийских игр Роя Джонса-младшего Деандре.

Ранее умерла чемпионка СССР по теннису Анна Дмитриева.