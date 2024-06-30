У Крымского моста увеличили число постов досмотра

Руководитель министерства транспорта Крыма Николай Лукашенко заявил, что количество постов досмотра увеличено со стороны Краснодарского края и республики у Крымского моста. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, в течение нескольких часов планируется устранить заторовые ситуации. Он также принес извинения за возможные неудобства.

До этого стало известно, что по состоянию на 14:00 мск в очереди на Крымский мост стояли 1130 автомобилей. Со стороны Керчи в очереди стоят 320 машин, а время ожидания составляет около часа.

Вечером 29 июня Крымский мост закрывали. Вскоре движение по нему возобновили. Уточнялось, что с обеих сторон затруднений в проезде к досмотровым пунктам не было.

17 июня представитель Военно-морских сил (ВМС) страны Дмитрий Плетенчук сообщил, что для Украины больше нет смысла уничтожать Крымский мост, поскольку Россия почти не использует его в военных целях. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме прокомментировали заявления Киева о Крымском мосте.