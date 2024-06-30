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В Турции три человека погибли в результате взрыва в кондитерской

NTV: три человека погибли от взрыва в кондитерской в турецком городе Торбалы

Жертвами взрыва в турецком городе Торбалы (провинция Измир) стали не менее трех человек. Об этом сообщает телеканал NTV.

«Взрыв прогремел в кондитерской на улице Барыша Манчо в Торбалы около 15.00. Предположительно, причиной стала утечка природного газа», — отмечается в сообщении.

Взрыв был такой силы, что от ударной волны в соседних домах вылетели стекла.

Агентство IHA информирует, что пострадали 16 человек.

10 июня в Польше произошел взрыв на оружейном заводе Меско в городе Скаржиско-Каменна. Один человек получил ранения. После взрыва начался пожар.

5 июня в столице Эстонии, Таллине, произошел взрыв в порту, который находится на улице Ныльва в районе Пыхья-Таллин. Причиной взрыва стала загоревшаяся цистерна с авиационным топливом. В результате инцидента пострадал работник порта, его увезли в больницу.

Ранее у здания МВД Турции произошел взрыв.

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