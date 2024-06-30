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Глава Дагестана пожаловался на травлю региона после терактов в Махачкале и Дербенте

Глава Дагестана Меликов: регион и жители столкнулись с травлей после терактов

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Сергей Савостьянов/РИА Новости

Глава Дагестана Сергей Меликов в своем Telegram-канале заявил, что регион и его жители столкнулись с травлей после терактов в Махачкале и Дербенте.

По его словам, спустя неделю после трагедий он обратил внимание на реакцию «сторонних наблюдателей».

«Шторм вокруг республики не утихает по-прежнему, уже неделю не прекращаются оскорбительные для республики заявления. Нас обвиняют в радикализме, смешивают преступников со всеми верующими, усматривают признаки террора в никабах, дают публично неосторожные, я бы даже сказал опасные, комментарии», — пояснил Меликов.

Такие заявления он сравнил с травлей. Губернатор отметил, что его злит агрессивная риторика по отношению к региону.

В то же время он заявил, что сами дагестанцы проявили зрелость и стойкую преданность ценностям мира и добра. Граждане прошли жестокую проверку и сделали это достойно, отметил Меликов.

23 июня в Дагестане произошла серия терактов. Вооруженные боевики обстреляли православные храмы и синагоги. В ходе контртеррористической операции (КТО) ликвидировали одного из сыновей экс-главы Сергокалинского района Магомеда Омарова Османа.

Ранее в школе имени Абдулманапа Нурмагомедова прошли обыски после терактов в республике.

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Теракт в Дагестане
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