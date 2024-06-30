Мэр Белгорода рассказал об обучении горожан оказанию первой помощи

Мэр Белгорода Валентин Демидов заявил, что более 60 тысяч жителей Белгорода прошли обучение оказанию первой медицинской помощи. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, по всему городу были установлены защитные модули. Во время «ракетной опасности» люди могут в них укрыться. Около каждого модуля расположены аптечки, подчеркнул мэр.

По его словам, во время сигнала «ракетной опасности» за три секунды открываются двери подъездов многоквартирных домов.

До этого губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что жителям города следует носить с собой жгут, чтобы суметь оказать помощь себе или окружающим в случае обстрела.

Развожаев заявил, что дополнительные медицинские наборы появятся в общественном транспорте и на пляжах Севастополя на случай обстрелов.

Накануне стало известно, что пострадавшие при атаке ВСУ на Севастополь получат от 200 до 400 тысяч рублей.

23 июня ВСУ нанесли удар по Севастополю ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. По данным Минобороны РФ, системы ПВО сбили четыре американские ракеты, один снаряд взорвался в воздухе над территорией города. Число пострадавших при атаке, по последним данным, возросло до 155 человек.

Ранее очевидец рассказал, как происходила атака ВСУ на пляж в Севастополе.