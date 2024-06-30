Пьяный водитель микроавтобуса сбил ребенка в Ленобласти

В Ленобласти 13-летнего мальчика госпитализировали в тяжелом состоянии после аварии с микроавтобусом. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

По информации телеканала, инцидент произошел 28 июня в деревне Лаголово у дома № 4 на Советской улице. Пьяный 48-летний россиянин за рулем микроавтобуса Fiat Ducato сбил ребенка, который переходил дорогу не по пешеходному переходу.

В результате мальчик получил серьезные травмы. Его госпитализировали в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у ребенка тупую травму живота, разрыв селезенки и закрытый перелом обеих бедренных костей со смещением.

В отношении нетрезвого водителя составили два административных протокола. Также возбуждено дело об административном правонарушении. Отмечается, что мужчина ранее неоднократно привлекался к ответственности за различные преступления.

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