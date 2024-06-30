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Неизвестные устроили стрельбу на свадьбе во Франции, всех спасти не удалось

Во Франции неизвестные устроили стрельбу и ранили людей на свадьбе

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Depositphotos

Во Франции неизвестные открыли стрельбу во время свадьбы. Об этом сообщает Républicain Lorrain.

По информации издания, инцидент произошел в ночь на 30 июня в городе Тьонвиль в департаменте Мозель. Группа неизвестных с оружием подошла к банкетному залу, где около 100 человек отмечали свадьбу, и устроила стрельбу.

В результате произошедшего четыре человека получили серьезные огнестрельные ранения. Также беременную женщину госпитализировали в состоянии шока с ранением легкой степени тяжести. Одного из получивших травмы гостей спасти не удалось.

Вооруженные злоумышленники скрылись. Информации об их личностях и мотивах не поступало. Сотрудники правоохранительных органов разыскивают преступников.

Ранее в Башкирии участники свадебного кортежа открыли стрельбу во время торжества.

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