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За экипажем экстренно севшего в Иркутской области Ми-8 прислали борт для эвакуации

ТАСС: борт авиакомпании «Ангара» эвакуирует экипаж экстренно севшего Ми-8

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Игорь Онучин/РИА «Новости»

Экипаж и пассажиров вертолета Ми-8, который экстренно приземлился в Иркутской области, эвакуируют с помощью борта авиакомпании «Ангара». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.

«Ангара» подняла с Бодайбо — у них там два экипажа сидело — свой борт. Он прилетел к ним. Все нормально», — уточнил источник.

30 июня сообщалось, что вертолет Ми-8 авиакомпании «Ангара» жестко приземлился в 200 км от населенного пункта Бодайбо. Судно выполняло рейс по усилению группировки пожарных для ликвидации пожаров в Бодайбинском районе. На борту находились семь специалистов «Авиалесоохраны» и трое члена экипажа. Все они выжили.

Согласно предварительным данным, вертолет задел лопастью препятствие, когда заходил на посадку, после чего ему пришлось экстренно приземлиться.

До этого сообщалось о происшествии в аэропорту Кольцово, где самолет выехал за пределы взлетно-посадочной полосы. Подробности случившегося «Газете.Ru» рассказал один из пассажиров.

Ранее пожарный самолет упал в Польше.

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