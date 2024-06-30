В Белгородской области ВСУ атаковали село FPV-дронами

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что село Богун-Городок в Белгородской области подверглось атаке FPV-дронами Вооруженных сил Украины (ВСУ).

При атаке на частный дом двое мирных жителей получили ранения. Мужчина и женщина были доставлены в Борисовскую центральную районную больницу (ЦРБ). Оттуда их доставляют в городскую больницу №2 города Белгорода. Состояние раненых оценивается как тяжелое.

В Богун-Городке повреждения получили 4 частных дома, один из них разрушен.

До этого Гладков сообщил, что два дрона-камикадзе атаковали многоквартирный дом в городе Грайвороне. Он отметил, что в двух квартирах выбиты окна, также осколками посечен один автомобиль. Информация уточняется, поквартирный обход будет осуществлен в светлое время суток.

Ранее Гладков заявил, что три населенных пункта региона были атакованы Вооруженными силами Украины.