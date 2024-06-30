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У блогера Гусейна Гасанова собрались изъять апартаменты и машины за долги

Shot: ФНС собралась через суд изъять машины и апартаменты блогера Гасанова

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Виталий Белоусов/РИА Новости

Федеральная налоговая служба (ФНС) собралась через суд изъять машины и апартаменты блогера Гусейна Гасанова. Об этом сообщил Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

По данным канала, все из-за неоплаченного долга. Арбитражный суд Москвы возбудил производство по заявлению ФНС в отношении индивидуального предпринимателя Гасанова.

Ведомство требует взыскать апартаменты блогера в Neva Towers комплекса «Москва-Сити» площадью 124 кв. метра. Стоимость жилья достигает 150 млн рублей. Также у Гасанова могут забрать два автомобиля Rolls-Royce Cullinan 2020 года и Chevrolet Tahoe 2022 года стоимостью до 50 и 11 млн рублей соответственно.

До этого налоговая заблокировала счета Гасанова в четырех банках. У мужчины накопился долг перед ФНС в размере 144 миллионов рублей. На данный момент сам блогер находится на территории другого государства.

Также компания, в которой у Гасанова есть доля, получила иск от другой организации. ООО «Банда фудс», занимавшаяся приготовлением блюд японской кухни, пользовалась услугами ООО «Доставка 24» для доставки еды, но спустя несколько месяцев первая компания закрылась. Сейчас ООО «Доставка 24» требует у бывшего партнера 645 тысяч рублей.

Ранее муж блогера Елены Блиновской лишился компании по добыче руды из-за налоговой.

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