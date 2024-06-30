Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Женщина напоила недовольного ее вечеринкой супруга средством от сорняков

Metro: в США женщина пыталась отравить мужа средством от сорняков

close
100%
Laclede County Sheriffs Office

В штате Миссури жена пыталась отравить мужа, которому не понравилась ее вечеринка по случаю его юбилея. Об этом сообщает Metro.

47-летняя Мишель Питерс задержана по обвинению в покушении на жизнь своего супруга. О произошедшем полиции рассказал потерпевший. Мужчина стал замечать, что вкус его любимой газировки, которая стояла в подвале, изменился.

После употребления напитка он стал плохо себя чувствовать, у американца появились кашель и одышка, рвота и диарея. Мужчина заподозрил, что газировку ему отравила жена, он просмотрел записи с камер видеонаблюдения, установленных в доме, и заметил, как женщина подливала в бутылку с его напитком неизвестную жидкость.

Как установили полицейские, американка пыталась отравить мужа средством от сорняков. На допросе женщина призналась, что была расстроена тем, что муж не оценил устроенную ею вечеринку по случаю его 50-летия. Подозреваемая в отравлении задержана, она заключена под стражу без права освобождения под залог.

Ранее женщина устроила званый ужин и накормила семью бывшего мужа ядовитыми грибами.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами