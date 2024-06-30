Женщина напоила недовольного ее вечеринкой супруга средством от сорняков

В штате Миссури жена пыталась отравить мужа, которому не понравилась ее вечеринка по случаю его юбилея. Об этом сообщает Metro.

47-летняя Мишель Питерс задержана по обвинению в покушении на жизнь своего супруга. О произошедшем полиции рассказал потерпевший. Мужчина стал замечать, что вкус его любимой газировки, которая стояла в подвале, изменился.

После употребления напитка он стал плохо себя чувствовать, у американца появились кашель и одышка, рвота и диарея. Мужчина заподозрил, что газировку ему отравила жена, он просмотрел записи с камер видеонаблюдения, установленных в доме, и заметил, как женщина подливала в бутылку с его напитком неизвестную жидкость.

Как установили полицейские, американка пыталась отравить мужа средством от сорняков. На допросе женщина призналась, что была расстроена тем, что муж не оценил устроенную ею вечеринку по случаю его 50-летия. Подозреваемая в отравлении задержана, она заключена под стражу без права освобождения под залог.

Ранее женщина устроила званый ужин и накормила семью бывшего мужа ядовитыми грибами.