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В Закарпатье 17 мужчин пытались выехать с Украины в Венгрию

Пограничники задержали 17 человек за попытку выехать с Украины в Венгрию

В Закарпатской области Украины 17 человек попытались покинуть страну и выехать в Венгрию, их задержали. Подробности сообщил Telegram-канал госпогранслужбы Украины.

По данным ведомства, микроавтобус с нарушителями остановили в 200 метрах от границы. Внутри находились жители Киевской, Львовской, Одесской, Харьковской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Закарпатской областей.

Выяснилось, что мужчины заплатили за поездку от $3 тыс. до $12 тыс. На них составили административные протоколы.

24 июня РИА Новости сообщило, что сотрудники территориальных центров комплектования (украинский аналог военкомата) проводят гуманитарные акции на подконтрольных вооруженным силам Украины (ВСУ) территориях Херсонской области для получения актуальной информации о населении и выявления подлежащих мобилизации мужчин.

По данным агентства, гуманитарные грузы целенаправленно распределяются по прифронтовым регионам, таким как Одесская, Николаевская и Херсонская области, и используются военно-политическим руководством Украины в корыстных интересах.

Ранее сообщалось об инциденте во Львове, где военкомы чуть не сломали ногу мужчине.

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