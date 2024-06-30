Появилось видео пожара в доме Циолковского в Рязани

В Рязани 30 июня горел дом советского ученого Константина Циолковского на улице Вознесенской. Кадрами с места пожара в своем Telegram-канале поделилась журналистка Анна Герцовская.

«Со мной ехал коллега из другого города, удивился, что пылает дом великого ученого», — прокомментировала случившееся Герцовская.

Как пишет портал Ya62.ru со ссылкой на МЧС, сообщение о возгорании в здании на Вознесенской поступило спасателям в 03:31 мск. Спустя два часа 15 специалистам удалось ликвидировать пламя. По предварительной информации, никто не пострадал.

Также 30 июня пожар произошел в городе Братске Иркутской области, где загорелся склад готовой продукции. Его тушат 26 спасателей при поддержке девяти единиц техники. Возгорание уже удалось локализовать.

Ранее сообщалось, что в Балашихе врачи пытались реанимировать кота после пожара в общежитии.