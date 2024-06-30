Названа главная цель экспертизы по пожару во Фрязино

Экспертное расследование после крупного пожара в административном здании во Фрязино должно определить, какие именно обстоятельства способствовали гибели людей. Об этом РИА Новости сообщил представитель экстренных служб.

«Основные задачи для экспертов: где конкретно находился очаг возгорания, точная причина пожара, общее состояние средств пожарной охраны, систем пожаротушения и оповещения о пожаре», — сказал он.

По словам источника, самой главной задачей экспертного расследования является установление, как все эти возможные недостатки повлияли на гибель людей.

«К расследованию привлечена мобильная испытательная пожарная лаборатория из Подольска», — добавили в экстренных службах.

29 июня сообщалось, что пожарно-техническая экспертиза по делу о пожаре в здании в подмосковном Фрязино может продлиться еще две недели.

24 июня в здании во Фрязине четыре этажа полностью выгорели в результате пожара. В оперативных службах сообщали, что причиной пожара стал дуговой пробой в электросети. Дуговой пробой или искрение — это электрический разряд, который случается при неисправностях и повреждениях в электроустановках, он стал причиной воспламенения горючих материалов. В советское время в этом здании располагался научно-исследовательский институт (НИИ) «Платан».

Ранее была задержана собственница здания во Фрязино, где произошел пожар.