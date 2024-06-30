В Саратове потушили пожар в школе в центре города

В школе №2 имени В.П. Тихонова в Саратове утром 30 июня произошел пожар. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

По данным ведомства, в 10:34 поступило сообщение о возгорании на цокольном этаже. Здание учебного заведения находится на реконструкции, поэтому внутри никого не было.

К тушению привлекли семь единиц основной и специальной пожарной техники, 30 человек личного состава МЧС России. В итоге спасатели потушили огонь в 11:12. Причину ЧП установит дознаватель МЧС России.

До этого в ночь на 29 июня в общежитии в подмосковной Балашихе произошел пожар. СК назвал причиной неосторожное обращение с огнем при курении.

Известно, что в пострадавшем от огня общежитии проживали трудовые мигранты, и там не было систем пожаротушения. Здание было сдано в эксплуатацию еще в 1949 году.

Ранее подросток спас младшего брата и вывел друга из горящей квартиры в Амурской области.