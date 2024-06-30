Уголовное дело завели после массового отравления салатами в Волжском

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье «Производство и сбыт продукции, не отвечающие требованиям безопасности» после массового отравления жителей города Волжского салатом «Цезарь». Об этом сообщил Telegram-канал СК.

Следствие установило, что все салаты были куплены в одной из городских пекарен, а среди отравившихся есть шестилетний ребенок. Расследование обстоятельств случившегося продолжается.

Об инциденте с отравлением жителей Волжского стало известно 29 июня. По словам местной жительницы, она купила салат «Цезарь» в местной пекарне. В результате у нее самой, мужа и сестры диагностировали острое отравление и госпитализировали.

После этого выяснилось, что еще двоим местным жителям понадобилась помощь медиков после того, как они съели блюдо. Так как жена одного из них не съела свою порцию, салат решили отправить на экспертизу.

«Газета.Ru» поговорила с несколькими пострадавшими. Они рассказали, что пекарня, в которой был куплен салат, называется «Печка».

Ранее сообщалось об отравлении детей в лагере «Уральские зори» в Башкирии.