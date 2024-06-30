Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Уголовное дело завели после массового отравления салатами в Волжском

СК завел уголовное дело по факту отравления салатом «Цезарь» в Волжском

close
100%
Shutterstock

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье «Производство и сбыт продукции, не отвечающие требованиям безопасности» после массового отравления жителей города Волжского салатом «Цезарь». Об этом сообщил Telegram-канал СК.

Следствие установило, что все салаты были куплены в одной из городских пекарен, а среди отравившихся есть шестилетний ребенок. Расследование обстоятельств случившегося продолжается.

Об инциденте с отравлением жителей Волжского стало известно 29 июня. По словам местной жительницы, она купила салат «Цезарь» в местной пекарне. В результате у нее самой, мужа и сестры диагностировали острое отравление и госпитализировали.

После этого выяснилось, что еще двоим местным жителям понадобилась помощь медиков после того, как они съели блюдо. Так как жена одного из них не съела свою порцию, салат решили отправить на экспертизу.

«Газета.Ru» поговорила с несколькими пострадавшими. Они рассказали, что пекарня, в которой был куплен салат, называется «Печка».

Ранее сообщалось об отравлении детей в лагере «Уральские зори» в Башкирии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами