В Москве продолжился фестиваль «День молодежи»

В Москве продолжается фестиваль «День молодежи», для гостей которого подготовлена разнообразная программа, сообщается на сайте мэра столицы. Второй день фестиваля продлится с 12:00 до 21:30.

Как подчеркнула председатель городского Комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова, его первый день стал ярким и запоминающимся.

«Нам точно есть чем удивить нашу молодежь. Сегодня в парке «Ходынское поле» пройдет много мероприятий: каждый найдет себе занятие по душе. Мы приглашаем всех провести этот день вместе с нами», — сказала она.

Как уточняется на портале mos.ru, основные павильоны фестиваля посвящены восьми уникальным тематическим направлениям: «Вместе с Родиной», «Вместе с карьерой», «Вместе со знаниями», «Вместе с добром», «Вместе со спортом», «Вместе с новым», «Вместе с креативом» и «Вместе со своим делом».

В рамках второго дня фестиваля пройдет большое количество различных мероприятий, с полным списком которых можно ознакомиться на портале «Молодежь Москвы». Отмечается, что откроется фестиваль на главной сцене, где будет проведена массовая зарядка.

Также в течение всего дня гости «Дня молодежи» смогут поучаствовать в создании гимна молодежи Москвы в музыкальной лаборатории. В проекте «Стены» молодые художники помогут раскрасить баллончиками инсталляцию «Граффити-двери».

Кроме того, в павильоне «Вместе с карьерой» в течение всего дня участники смогут пройти карьерные консультации, а также интерактивный квест на тему трудоустройства.

В пространстве «Вместе со спортом» пройдут соревнования по паркуру, брейкингу и воркауту, а также открытые мастер-классы по этим видам спорта для всех желающих.

Завершится День молодежи встречей с актерами и съемочной группой фильма «Подольские курсанты» и совместным кинопросмотром в 19:00 на малой сцене.

Напомним, организатором фестиваля «День молодежи» выступает проект «Молодежь Москвы» городского Комитета общественных связей и молодежной политики совместно с Росмолодежью.