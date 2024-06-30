В Иркутской области вертолет с пассажирами совершил жесткую посадку

В Иркутской области вертолет Ми-8 авиакомпании «Ангара» жестко приземлился в 200 км от Бодайбо. Об этом сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

По его словам, вертолет выполнял рейс по усилению группировки пожарных для ликвидации пожаров в Бодайбинском районе. На борту находились семь специалистов «Авиалесоохраны» и трое члена экипажа. Все они выжили.

В ближайшее время на место вылетит другой борт с техниками, чтобы забрать людей и определить повреждения вертолета. В обстоятельствах авиапроисшествия разберутся специалисты, заключил губернатор.

В начале июня главное управление министерства чрезвычайных ситуаций по Московской области сообщало, что легкомоторный самолет Piper совершил аварийную посадку на шоссе в районе Лыткарино.

До этого самолет ТУ-22М3 ВКС России потерпел крушение в Ставропольском крае после выполнения боевой задачи при возвращении на аэродром базирования.

Ранее в населенном пункте Беляво, расположенном недалеко от Варшавы, упал пожарный самолет.