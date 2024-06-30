Полицейский выстрелил в 13-летнего подростка с игрушечным пистолетом

В штате Нью-Йорке сотрудник полиции применил табельное оружие и выстрелил в 13-летнего подростка с игрушечным пистолетом. Об этом сообщает Associated Press.

Инцидент произошел 28 июня, полицейские остановили двух подростков, один из школьников попытался скрыться. Правоохранители бросились за ним в погоню и заметили у 13-летнего мальчика предмет, похожий на пистолет.

Школьника повалили на землю, один из сотрудников правоохранительных органов несколько раз ударил мальчика кулаком и выстрелил. Пострадавшего подростка госпитализировали, но врачи не смогли его спасти. Выяснилось, что школьник угрожал полицейским муляжом пистолета Glock 17 Gen 5. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в центре Москвы подросток обстрелял охранника, который сделал ему замечание. 48-летний сотрудник службы охраны военного госпиталя имени Мандрыка, увидел, что двое юношей и девушка пытаются разрисовать краской стену здания. Мужчина сделал замечание несовершеннолетним уличным художникам. После того, как вандалы не отреагировали на его упрек, охранник пригрозил им вызовом полиции и схватил одного из подростков за руку. Тот вывернулся, достал аэрозольный пистолет и несколько раз нажал на курок. Затем стрелок ударил пострадавшего ногой и, по словам очевидцев, начал угрожать оружием окружающим.

Ранее забайкалец получил пулю в голову от знакомого и чудом выжил.