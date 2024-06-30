В Запорожской области продолжают восстанавливать электроснабжение после обстрела ВСУ

Специалисты предприятия «Таврия-Энерго» продолжают восстанавливать работу сетей электроснабжения после обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ) Токмакского и Каменско-Днепровского муниципальных округов Запорожской области. Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

По его словам, уже удалось восстановить электроснабжение десяти сел Токмакского округа.

«Село Очеретоватое остается без электричества по причине множественных обрывов проводов после обстрелов», — написал Балицкий.

Он отметил, что без электричества остаются 270 абонементов.

До этого сообщалось, что в запорожском городе Вольнянске поврежден объект критической инфраструктуры. Об этом сообщил глава областной военной администрации Запорожской области Иван Федоров, подчиняющийся украинским властям.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

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