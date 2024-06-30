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В Орловской области уничтожили два беспилотника ВСУ

Губернатор Клычков: ночью в Орловской области уничтожили два БПЛА ВСУ

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Телеграм-канал «Минобороны России»

Ночью 30 июня в Орловской области уничтожили два БПЛА ВСУ. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Андрей Клычков.

«Сегодня ночью на территории Дмитровского района Орловской области обезврежены два вражеских БПЛА. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. На месте происшествия работают оперативные службы и правоохранительные органы», — написал Клычков.

До этого российские средства ПВО за ночь сбили 36 украинских дронов над шестью областями. Минобороны уточнило, что это территории Курской, Липецкой, Воронежской и Брянской, Орловской и Белгородской областей.

28 июня сообщалось, что ВС РФ за неделю сбили два украинских самолета МиГ-29 и 589 беспилотников. Также в Минобороны рассказали, что на линии боевого соприкосновения сдались в плен около 56 украинских военнослужащих.

Ранее российские десантники парализовали работу беспилотников ВСУ.

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