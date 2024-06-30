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Подросток спас младшего брата и вывел друга из горящей квартиры в Амурской области

В Амурской области подросток спас двоих детей из горящей квартиры

В поселке Прогресс 15-летний школьник вывел из загоревшейся квартиры трехлетнего брата и своего друга, причиной пожара мог стать загоревшийся вентилятор. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Амурской области.

Возгорание произошло в квартире в поселке Прогресс, в этот момент дома без присмотра взрослых находились 15-летний мальчик, его трехлетний брат и приятель. Старшеклассник заметил дым, ползущий по потолку из соседней комнаты, прикрыл младшему брату рот и нос футболкой. Втроем дети выбежали из квартиры.

Огнеборцы МЧС России за 11 минут ликвидировали открытое горение. В результате пожара в комнате уничтожены вещи на площади 15 квадратных метров, квартира закопчена по всей площади. Пострадавших нет, по предварительной версии. Причиной пожара мог стать воспламенившийся вентилятор.

До этого сообщалось, что в Ишимбайском районе Башкирии 14-летние сестры-близнецы помогли семье спастись из горящего дома, они вывели из огня пятерых детей и мать. Частный дом загорелся в деревне Карагайново, в момент возгорания в помещении находились семеро детей и их мать. Первыми от запаха дыма проснулись две 14-летние сестры, девочки через окно вытащили из огня пятерых маленьких братьев и сестер, потом разбудили мать и вывели ее. Пока пожарные ехали на вызов, многодетная мать сама потушила пожар. Дети не пострадали, а женщина обожглась во время тушения.

Ранее шестерых детей спасли из горящего дома в Пензенской области.

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