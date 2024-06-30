Застолье в Тюмени закончилось поножовщиной между собутыльниками

В Тюмени конфликт между собутыльниками во время застолья закончился поножовщиной. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Тюмень».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел во время застолья в доме на Вербной улице. Во время совместного распития спиртных напитков между двумя мужчинами произошел конфликт. Один из оппонентов схватил кухонный нож и пырнул противника в область брюшной полости.

В результате пострадавший обратился за помощью в медицинское учреждение. Врачи диагностировали у него проникающее ножевое ранение и сообщили о произошедшем в правоохранительные органы.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого и задержали его. Им оказался ранее судимый безработный житель Бердюжского района. Фигуранту грозит наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет.

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