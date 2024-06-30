Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Застолье в Тюмени закончилось поножовщиной между собутыльниками

В Тюмени застолье закончилось поножовщиной между собутыльниками

close
100%
Depositphotos

В Тюмени конфликт между собутыльниками во время застолья закончился поножовщиной. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Тюмень».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел во время застолья в доме на Вербной улице. Во время совместного распития спиртных напитков между двумя мужчинами произошел конфликт. Один из оппонентов схватил кухонный нож и пырнул противника в область брюшной полости.

В результате пострадавший обратился за помощью в медицинское учреждение. Врачи диагностировали у него проникающее ножевое ранение и сообщили о произошедшем в правоохранительные органы.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого и задержали его. Им оказался ранее судимый безработный житель Бердюжского района. Фигуранту грозит наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет.

Ранее челябинский школьник напал на друга с ножом в драке из-за оскорбления девушки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами