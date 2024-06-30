В ДНР два ребенка пострадали в результате сброса боеприпаса с БПЛА

В Ясиноватой в Донецкой народной республике (ДНР) мальчик и девочка получили ранения в результате сброса боеприпаса с беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщил глава Ясиноватского муниципального округа Дмитрий Шевченко в своем Telegram-канале.

«Ранения получили девочка 2009 г.р. и мальчик 2020г.р. Молимся за здоровье наших деток», — написал он.

Шевченко призвал мирное население быть предельно осторожным, беречь себя и близких.

Вечером 29 июня губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли села Днепровка в регионе. По его словам, в момент обстрела два подростка 11 и 12 лет и взрослый получили ранения «разной степени тяжести». Пострадавших доставили в больницу, им оказывается необходимая помощь.

До этого сообщалось, что в результате атаки со стороны Украины ранение шеи получил один мирный житель Белгородской области.

Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.