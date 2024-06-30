В Ленобласти рабочий завода упал в дробильную установку

В Бокситогорском районе Ленобласти 19-летний рабочий глиноземного завода потерял сознание и упал в дробильную установку. Об этом сообщает «78.ru».

Инцидент произошел на Пикалевском глиноземном заводе, 19-летний юноша при выполнении работ по очистке железнодорожных путей потерял сознание и упал на край не огороженного бункера подачи известняка.

У молодого мужчины начались судороги, он соскользнул в бункер высотой около шести метров и попал в дробильную установку. Спасти пострадавшего не удалось, по факту произошедшего проводится доследственная проверка.

До этого сообщалось, что в Челябинской области мужчину засыпало горой щебня в бункере. Инцидент произошел на Канзафаровском карьере, 55-летний сотрудник предприятия спустился в бункер, чтобы его очистить. Рацию рабочий с собой не взял и не сообщил коллегам о том, что планирует проводить работы, оператор погрузчика в этот момент сбрасывал щебень в бункер. Не зная о нахождении коллеги внутри. Спасти пострадавшего не удалось, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в Чистополе мужчину засыпало землей во время ремонта подземных электросетей.