Проводник рассказал, как люди выбирались из перевернувшихся вагонов в Коми

Проводники и пассажиры поезда, сошедшего с рельсов в Коми, выбирались самостоятельно с помощью матрасов и постельного белья. Об этом рассказал РИА Новости проводник Михаил Омельченко, он был в вагоне, который остался на рельсах.

По его словам, помогали все, кто мог это делать. Он рассказал, что были нужны веревки, которых не оказалось, поэтому решили сделать их из постельного белья. Проводнику помогал один из пассажиров. Омельченко показал помощнику, что делать, потом по колесам залез в вагон, показал рукой, чтобы все отошли, и разбил несколько окон. На осколки положили матрасы. Затем из вагона стали выбираться те, кто получил легкие травмы. Первыми вылезли мужчины, чтобы потом вытаскивать остальных.

После этого проводник сбегал к другому вагону и повторил действия. Тех, у кого были серьезные травмы, отправили в вагоны, которые остались на рельсах.

Сход девяти вагонов поезда Воркута — Новороссийск с рельсов произошел 26 июня в 18:12 мск на перегоне Инта-1 – Угольный Северной железной дороги. По данным РЖД, поезд состоял из 14 вагонов, в нем находилось 232 человека. В компании заявили, что причиной крушения стал подмыв путей из-за обильных осадков. В экстренных службах «Интерфаксу» сообщали, что из-за повреждения насыпи машинист применил экстренное торможение.

В результате инцидента пострадало около 50 человек, известно о трех летальных случаях. В республике Коми 27 июня в связи с аварией был объявлен режим ЧС, 29 июня его отменили. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Самарской области школьница попала под поезд и выжила.