Обломки беспилотника повредили школу в Курской области

Обломки беспилотного летательного аппарата самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ) упали в селе Гнилое Тимского района Курской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Алексей Смирнов.

«Повреждены крыши, заборы и выбиты окна в трех домовладениях. Обломками БПЛА выбиты окна и посечен фасад в местной школе», — написал он.

По словам губернатора, никто из жителей в результате инцидента не пострадал. Он отметил, что собственникам пострадавших домов будет оказана необходимая помощь.

Утром 30 июня губернатор Воронежской области сообщил, что в регионе за ночь дежурные силы ПВО обнаружили и уничтожили несколько беспилотных летательных аппаратов.

До этого министерство обороны России сообщило, что дежурные средства ПВО за минувшую ночь уничтожили пятнадцать беспилотников над территорией Курской, девять беспилотников над Липецкой, по четыре БПЛА над территориями Воронежской и Брянской и по два дрона над территориями Орловской и Белгородской областей.

Ранее в России заработала система, способная обнаруживать самые сложные воздушные цели.