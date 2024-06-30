Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Пассажиры рейса в Анталью застряли во Внуково более чем на пять часов

Shot: 320 пассажиров рейса в Анталью застряли во Внуково

close
100%
«SHOT»' class="item-image" >
Телеграм-канал «SHOT»

В московском аэропорту Внуково 320 пассажиров не могут вылететь в Анталью уже более пяти часов. Об этом сообщил Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

По данным канала, Boeing 767-300 рейса авиакомпании Azur Air должен был вылететь в Турцию 30 июня еще в 03:15. По словам пассажиров, им пришлось просидеть в душном самолете более получаса после посадки. Затем экипаж попросил всех выйти и туристов вернули в здание аэропорта.

Пассажиры рассказали, что их рейс переносили около десяти раз, каждый раз откладывая на 30 минут.

Вылет этого же самолета из Антальи в Москву задерживали более, чем на пять часов днем ранее. Во время выруливания на точку запуска экипаж принял решение вернуться на стоянку для проведения дополнительного осмотра. Потребовалась дозаправка воздушного судна топливом. Пассажирам рейса также не включали кондиционеры во время ожидания. Тогда трем пассажирам, включая ребенка, стало плохо.

Ранее пассажир самолета, выкатившегося за пределы полосы в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге, рассказал, что «испугались все, просто никто не подал виду».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами