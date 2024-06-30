Пассажиры рейса в Анталью застряли во Внуково более чем на пять часов

В московском аэропорту Внуково 320 пассажиров не могут вылететь в Анталью уже более пяти часов. Об этом сообщил Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

По данным канала, Boeing 767-300 рейса авиакомпании Azur Air должен был вылететь в Турцию 30 июня еще в 03:15. По словам пассажиров, им пришлось просидеть в душном самолете более получаса после посадки. Затем экипаж попросил всех выйти и туристов вернули в здание аэропорта.

Пассажиры рассказали, что их рейс переносили около десяти раз, каждый раз откладывая на 30 минут.

Вылет этого же самолета из Антальи в Москву задерживали более, чем на пять часов днем ранее. Во время выруливания на точку запуска экипаж принял решение вернуться на стоянку для проведения дополнительного осмотра. Потребовалась дозаправка воздушного судна топливом. Пассажирам рейса также не включали кондиционеры во время ожидания. Тогда трем пассажирам, включая ребенка, стало плохо.

Ранее пассажир самолета, выкатившегося за пределы полосы в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге, рассказал, что «испугались все, просто никто не подал виду».