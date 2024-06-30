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В Петербурге трехлетний ребенок обжег лицо жидкостью для розжига

«Фонтанка»: в Петербурге ребенок попал в больницу с ожогами после пикника

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

В Невском районе Петербурга устанавливаются обстоятельства травмирования трехлетнего ребенка, мальчик обжег лицо, когда семья жарила шашлыки. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел в саду Крупской на проспекте Обуховской обороны вечером 28 июня. Во время пикника мальчик подошел к мангалу, когда взрослые разжигали уголь специальной жидкостью и получил ожоги.

Пострадавшего госпитализировали, у него диагностированы ожоги шеи и лица первой и второй степени, мальчик находится в состоянии средней степени тяжести. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Нижегородской области девятилетний мальчик и его отец получили ожоги от газовой плиты. Инцидент произошел в частном доме, отец и девятилетний сын находились на кухне возле газовой плиты. Школьник по неосторожности опрокинул бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью, на мальчике вспыхнула одежда, огонь перекинулся на ковер. Отец бросился на помощь, но тоже получил ожоги. Пострадавшие госпитализированы, подробности об их состоянии неизвестны.

Ранее в Тверской области 10-летний мальчик играл у костра с бензином и получил сильные ожоги.

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