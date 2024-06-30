Трем категориям россиян увеличат пенсии с 1 июля

С 1 июня нескольким категориям пенсионеров в России увеличат выплаты. Об этом рассказал агентству «Прайм» декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

Первая категория, которой коснется увеличение, это работающие пенсионеры, уволившиеся в июне 2024 года. Повышение выплат с учетом всех индексаций будет со следующего после увольнения месяца.

Вторая — пенсионеры, которым в июне исполнится 80 лет.

«Для них в два раза будет увеличена фиксированная выплата — до 16 269,76 рубля», — отметил Виноградов.

Третья категория — инвалиды. Двойное увеличение фиксированной надбавки ожидает тех, кто успел оформить инвалидность I группы в июне.

До этого Дума одобрила индексацию для работающих пенсионеров. Индексацию отменили в 2016 году, а теперь решили вернуть из-за нехватки кадров в стране. Эксперты считают, что специалистов сильно оттягивает военный сектор, поэтому началась недостача работников в других важных областях.

Ранее депутаты ЛДПР разработали законопроект о соцдоплатах к пенсии за стаж.